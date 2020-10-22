Адвокат оценил шансы Ефремова на УДО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев заявил, что артист может выйти из колонии менее чем через три года с момента вынесения судебного решения.

"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", – заявил юрист.

По словам адвоката, защита Ефремова намеревается подать кассационную жалобу на его приговор.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову до 7,5 лет колонии общего режима. Суд счел смягчающим обстоятельством фактор выплаты компенсации Ефремовым потерпевшим.

Изначально актер должен был отбыть 8-летний срок в колонии – такое решение в сентябре вынес Пресненский суд столицы. Артиста признали виновным в деле о ДТП со смертельным исходом.

