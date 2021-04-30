Второй свидетель по делу Ефремова получил 1,5 года исправительных работ

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Пресненский районный суд Москвы назначил Александру Кобецу 1,5 года исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства", – сказала судья Катерина Кириченко.

Ранее другой лжесвидетель по этому делу Теван Бадасян был приговорен к 1 году исправительных работ.

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях были возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.