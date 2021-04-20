Все обвиняемые в даче ложных показаний по делу Ефремова не признали вину

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Свидетель по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вину не признаю. Показания буду давать после исследования доказательств", – сказал Гаев.

В ходе заседания, которое проходит в Пресненском суде столицы, прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что показания Гаева противоречат всем собранным доказательствам по делу Ефремова.

Накануне свою вину отказался признать Теван Бадасян. А 14 апреля Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием Ефремова, также не признал вину.

Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.

