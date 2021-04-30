Суд признал Бадасяна виновным в даче ложных показаний по делу Ефремова

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Столичный суд признал Тевана Бадасяна виновным в даче ложных показаний по делу о крупном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил, что Бадасян совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 307 УК РФ ("Дача заведомо ложных показаний")", – уточнили в суде.

Срок наказания огласят позднее.

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

Все обвиняемые в даче ложных показаний отказались признать вину.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.