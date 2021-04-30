Прокурор просит почти 2 года исправительных работ для свидетеля защиты Ефремова

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Гособвинение просит назначить Александру Кобцу, который обвиняется в даче заведомо ложных показаний по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, исправительные работы на срок 1 год и 10 месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

"Показания Кобца не соответствуют действительности. Прошу признать его виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ", – сказал прокурор.

Он подчеркнул, что обвиняемый "лицемерно и нагло настаивал, что Ефремов не сидел за рулем автомобиля".

Заседание проходит в Пресненском суде столицы.

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

Все обвиняемые в даче ложных показаний отказались признать вину.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.

