Лжесвидетель по делу Ефремова Бадасян приговорен к 1 году исправительных работ

14:56
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда столицы
Пресненский районный суд Москвы приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу о крупном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", – огласил судья Сергей Артемов текст приговора.
Уголовные дела о заведомо ложных показаниях были возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
Все обвиняемые в даче ложных показаний отказались признать вину.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.
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