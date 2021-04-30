Лжесвидетель по делу Ефремова Бадасян приговорен к 1 году исправительных работ

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда столицы

Пресненский районный суд Москвы приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу о крупном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% из заработной платы", – огласил судья Сергей Артемов текст приговора.

Уголовные дела о заведомо ложных показаниях были возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых экс-адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.

Все обвиняемые в даче ложных показаний отказались признать вину.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года.