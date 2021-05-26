Адвокаты Ефремова настаивают на большем смягчении срока актеру

15:57
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов рассказал Москве 24, почему защита актера подала кассационную жалобу на приговор Мосгорсуда.
Ранее стало известно, что адвокаты артиста попросили суд передать уголовное дело Ефремова на новое апелляционное рассмотрение. В октябре 2020 года Мосгорсуд изменил его приговор и смягчил наказание с 8 до 7,5 года колонии общего режима.
По мнению Филиппова, суд должен более объективно рассмотреть дело актера.
"Считаем, что были нарушения. Какие-то моменты, которые были существенны для дела, не были учтены судом", – пояснил он.
Также адвокат добавил, что сейчас его подзащитный находится в исправительной колонии в Белгородской области, его не этапировали в Москву, как до этого сообщали некоторые издания. С Ефремовым все в порядке, чувствует он себя хорошо, подчеркнул собеседник Москвы 24.
Ранее белгородское управление ФСИН также опровергло распространенную в СМИ информацию, что актер был этапирован в столицу для проведения следственных мероприятий и помещен под домашний арест. Сейчас он находится в региональной исправительной колонии № 4.
В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Артист, управлявший Jeep Grand Cherokee, 8 июня того же года выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель, с которым произошло столкновение, скончался в больнице от полученных травм.
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