Белгородское УФСИН опровергло информацию об этапировании Ефремова в Москву

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Белгородское управление ФСИН опровергло распространенную в СМИ информацию, что Михаил Ефремов был этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий и помещен под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

"Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М. О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области", – заявили в ведомстве.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 года. Он отбывает срок в исправительной колонии в Белгородской области.