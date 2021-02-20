Ефремова этапировали из СИЗО-5 в Белгородскую область

14:58
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в центре столицы, этапирован из московского СИЗО-5 "Водник" обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексея Мельникова.
"Сегодня, когда члены ОНК города Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по городу Москве, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", – сказал Мельников.
Ранее в феврале стало известно, что Ефремова этапировали в Москву из колонии в Белгородской области для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.
Как отмечалось, актер подал кассацию на решение по его собственному делу.
20 ноября прошлого года были возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, давших в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Свидетелей допросили по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева.
Андрей Гаев и Александр Кобец говорили, что первыми были у автомобиля актера в момент аварии. Очевидцы заверяли суд, что за рулем машины был не Ефремов.
Кроме того, свидетель Теван Бадасян сказал, что за два часа до происшествия заметил, как в припаркованный у бара джип Ефремова сел другой человек.
8 сентября 2020 года суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.
Ранее юристы оценили ситуацию с возможным подкупом свидетелей в деле Ефремова. По данным СМИ, на допросе артист якобы заявил, что его бывший защитник Эльман Пашаев предлагал подкупить свидетелей.
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