Ефремов пробудет в СИЗО "Водник" около 2 месяцев

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов будет оставаться в СИЗО-5 "Водник" в столице около двух месяцев. Артист примет участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи.
Член ОНК посетил Ефремова в изоляторе. "Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актер пробудет в изоляторе около двух месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии – участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", – уточнил Хуруджи.
Актер подал кассацию на решение по его собственному делу.
"В целом же по состоянию Ефремова видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело", – пояснил Хуруджи.
20 ноября прошлого года были возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, давших в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Свидетелей допросили по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева.
Андрей Гаев и Александр Кобец говорили, что первыми были у автомобиля актера в момент аварии. Очевидцы заверяли суд, что за рулем машины был не Ефремов.
Кроме того, свидетель Теван Бадасян сказал, что за два часа до происшествия заметил, как в припаркованный у бара джип Ефремова сел другой человек.
8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.
Ранее юристы оценили ситуацию с возможным подкупом свидетелей в деле Ефремова. По данным СМИ, на допросе артист якобы заявил, что его бывший защитник Эльман Пашаев предлагал подкупить свидетелей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: