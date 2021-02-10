Ефремов пробудет в СИЗО "Водник" около 2 месяцев

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов будет оставаться в СИЗО-5 "Водник" в столице около двух месяцев. Артист примет участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Александра Хуруджи.

Член ОНК посетил Ефремова в изоляторе. "Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актер пробудет в изоляторе около двух месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии – участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", – уточнил Хуруджи.

Актер подал кассацию на решение по его собственному делу.

"В целом же по состоянию Ефремова видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело", – пояснил Хуруджи.

20 ноября прошлого года были возбуждены три уголовных дела в отношении свидетелей, давших в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Свидетелей допросили по ходатайству экс-адвоката актера Эльмана Пашаева.

Андрей Гаев и Александр Кобец говорили, что первыми были у автомобиля актера в момент аварии. Очевидцы заверяли суд, что за рулем машины был не Ефремов.

Кроме того, свидетель Теван Бадасян сказал, что за два часа до происшествия заметил, как в припаркованный у бара джип Ефремова сел другой человек.

8 сентября суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

Ранее юристы оценили ситуацию с возможным подкупом свидетелей в деле Ефремова. По данным СМИ, на допросе артист якобы заявил, что его бывший защитник Эльман Пашаев предлагал подкупить свидетелей.