Ефремова после этапирования в Москву поместили в камеру с осужденным за кражу

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, поместили в пятиместную камеру СИЗО № 5 Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексея Мельникова.

"Ефремов был помещен в пятиместную камеру, но сосед у него пока один, осужденный за кражу. Так как сам актер уже был в колонии, то в соответствии с законом его соседи теперь будут из числа лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы", – говорится в сообщении правозащитника.

По словам Мельникова, на Ефремове надет черный свитер со светлой полосой, с бейджем с фотографией и ФИО.

Актер рассказал Мельникову, что в колонии работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов – средств индивидуальной защиты и паковал их.

Ефремов также добавил, что не уведомлен официально, по какому делу его вызвали в органы следствия в Москву.

Михаил Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.

Актер также сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что ее рассмотрят, пока он будет в Москве.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.