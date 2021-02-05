Ефремов этапирован в Москву для участия в следственных действиях

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП, этапирован в Москву для участия в следственных действиях. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Белгородской области.

"В рамках статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве 04.02.2021 осужденный Ефремов М. О. был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях", – сообщили в ведомстве.

Ранее адвокат актера Петр Хархорин рассказал, что Михаила Ефремова вывезли из колонии № 4 в Белгородской области. По словам юриста, Ефремов накануне позвонил жене и сказал, что его вывозят.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.

