Михаил Ефремов обжаловал приговор

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, этапированный из исправительной колонии Белгородской области, помещен в следственный изолятор № 5 УФСИН России по Москве, известный как "Водник". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря столичного ОНК Алексея Мельникова.

"В беседе с членами ОНК он сообщил, что подал кассационную жалобу на приговор и надеется, что ее рассмотрят, пока он будет в Москве", – сказал Мельников.

Представитель ОНК также отметил, что жалоб у актера нет и выглядит он нормально. Мельников добавил, что Ефремов только пожаловался на то, что ему не разрешили курить при этапировании.

Ефремов был этапирован в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 7,5 года. В ноябре его этапировали в колонию в Белгородской области.