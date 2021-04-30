Добровинский и Пашаев прокомментировали приговоры лжесвидетелям по делу Ефремова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин,Никита Симонов

Представлявший потерпевших в деле актера Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский оценил приговор, который был вынесен в отношении лжесвидетелей по делу артиста. Об этом юрист рассказал Москве 24.

"Ожидаемый итог в плане того, что есть приговор. Это правильно, потому что с правосудием нельзя шутить. Это очень хороший пример для всех других. Невозможно прийти на суд и врать", – заявил Добровинский.

По словам юриста, исправительные работы для лжесвидетелей являются адекватной мерой наказания.

Адвокат также раскритиковал действия защиты Михаила Ефремова. По словам специалиста, нанятые им юристы недостаточно хорошо изучили материалы дела. Добровинский добавил, что подробное рассмотрение показало бы, что свидетелей на самом деле не было на месте происшествия.

"Впрочем, весь суд защита Ефремова строила цирковое представление, начиная с мнимых эпилептических ударов или инсультов, когда он дергал ногой. Потом выяснилось, что это все вранье, потом уход защитников, через неделю они вернулись", – добавил адвокат.

По словам Александра Добровинского, присутствие в деле лжесвидетелей только усугубило положение Ефремова.

В свою очередь, юрист Эльман Пашаев пояснил Москве 24, что на самом деле Ефремов "подставил" этих свидетелей. По его словам, актер во всем признался, потому что хотел получить условный срок.

"Он им поверил и признал вину. Ясное дело, что если он признал, значит ребята врут. Вот в чем проблема", – пояснил юрист.

Кроме того, по его словам, свидетелей вообще не нужно было привлекать к ответственности, они являются несправедливо обвиненными.

"Они люди не из шоу-бизнеса, зачем им это надо было. Их же я пригласил, я же уговаривал, чтобы они сказали правду, как это было. А взамен вот, что мы получили", – подчеркнул Пашаев.

Пресненский районный суд Москвы ранее приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу о крупном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Другой свидетель, Александр Кобец, получил наказание в виде 1,5 года исправительных работ.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывает в колонии.