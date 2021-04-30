Добровинский и Пашаев прокомментировали приговоры лжесвидетелям по делу Ефремова

18:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин,Никита Симонов
Представлявший потерпевших в деле актера Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский оценил приговор, который был вынесен в отношении лжесвидетелей по делу артиста. Об этом юрист рассказал Москве 24.
"Ожидаемый итог в плане того, что есть приговор. Это правильно, потому что с правосудием нельзя шутить. Это очень хороший пример для всех других. Невозможно прийти на суд и врать", – заявил Добровинский.
По словам юриста, исправительные работы для лжесвидетелей являются адекватной мерой наказания.
Адвокат также раскритиковал действия защиты Михаила Ефремова. По словам специалиста, нанятые им юристы недостаточно хорошо изучили материалы дела. Добровинский добавил, что подробное рассмотрение показало бы, что свидетелей на самом деле не было на месте происшествия.
"Впрочем, весь суд защита Ефремова строила цирковое представление, начиная с мнимых эпилептических ударов или инсультов, когда он дергал ногой. Потом выяснилось, что это все вранье, потом уход защитников, через неделю они вернулись", – добавил адвокат.
По словам Александра Добровинского, присутствие в деле лжесвидетелей только усугубило положение Ефремова.
В свою очередь, юрист Эльман Пашаев пояснил Москве 24, что на самом деле Ефремов "подставил" этих свидетелей. По его словам, актер во всем признался, потому что хотел получить условный срок.
"Он им поверил и признал вину. Ясное дело, что если он признал, значит ребята врут. Вот в чем проблема", – пояснил юрист.
Кроме того, по его словам, свидетелей вообще не нужно было привлекать к ответственности, они являются несправедливо обвиненными.
"Они люди не из шоу-бизнеса, зачем им это надо было. Их же я пригласил, я же уговаривал, чтобы они сказали правду, как это было. А взамен вот, что мы получили", – подчеркнул Пашаев.
Пресненский районный суд Москвы ранее приговорил Тевана Бадасяна к 1 году исправительных работ за дачу ложных показаний по делу о крупном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Другой свидетель, Александр Кобец, получил наказание в виде 1,5 года исправительных работ.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывает в колонии.
Троих свидетелей по делу Ефремова будут судить за дачу заведомо ложных показаний
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: