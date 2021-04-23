Пашаев утверждает, что были люди, готовые за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

19:57
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что были люди, готовые за оплату взять вину по делу о ДТП с участием актера на себя. Об этом сообщает ТАСС.
"Ефремов в момент ДТП был пьян и находился под воздействием кокаина. Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулем, примерно за 100 тысяч рублей", – поделился Пашаев, отметив, что отказывался от таких предложений.
Позже ему удалось отыскать Андрея Гаева, который долгое время отказывался давать показания в суде, но в итоге адвокат смог с ним договориться.
Он также отметил, что ходатайствовал перед судом о запросе биллинга телефонов свидетелей и камер наблюдения, однако в суде удовлетворить требования Пашаева отказались.
"Почему суд этого не сделал? Думаю, суду было неинтересно слушать версию о невиновности Ефремова, его обвинительный приговор был предопределен, так как дело было резонансное", – отметил адвокат.
Пашаев заявил, что не платил лжесвидетелям за дачу ложных показаний. Он уточнил, что покупал билеты Гаеву из Анапы в Москву и дал тысячу рублей на расходы, но они не просили денег за защиту Ефремова.
При этом адвокат выразил готовность оплатить штрафы, которые могут наложить на обвиняемых в лжесвидетельстве.
"Если суд их приговорит к штрафу, я возьму его оплату на себя, так как я обещал им решить их проблемы. Я их не брошу. Они хотели сказать правду, я их предупреждал, что они могут столкнуться из-за этого с проблемами", – сказал Пашаев.
Ранее сообщалось, что уголовные дела о заведомо ложных показаниях возбуждены в отношении трех свидетелей по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Речь идет об очевидцах, которых адвокат Ефремова Эльман Пашаев пригласил в суд. Двое из свидетелей сообщили, что за рулем Jeep артиста якобы находился кто-то другой, а сам Ефремов стоял у машины.
Свою вину отказался признать Теван Бадасян. А 14 апреля Александр Кобец, обвиняемый в лжесвидетельстве на процессе о смертельном ДТП с участием Ефремова, также не признал вину.
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