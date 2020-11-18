Защита Ефремова предложила ему просить президента о помиловании

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, предложил ему просить президента России о помиловании. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя актера Андрея Алешкина, он уже озвучил мысль о помиловании Ефремову и теперь ждет ответа. Алешкин подчеркнул, что навестит Ефремова через неделю, когда артиста переведут из СИЗО в колонию.

Адвокат ранее сообщил, что лично подписал новое соглашение с артистом и будет вести его защиту. Предыдущий договор был расторгнут по инициативе жены Ефремова, которая заподозрила Алешкина в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.

