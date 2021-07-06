Переболевшим и привитым от COVID-19 россиянам разрешили не сдавать ПЦР при въезде в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода. Постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на портале правовой информации.
"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", – говорится в документе.
Еще одно изменение касается количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия. При этом до получения результатов лабораторного исследования необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.
Ранее стало известно, что непривитые туристы смогут приезжать на Кубань, но должны будут привиться в регионе. Имеющие медотвод россияне могут приехать на курорты Краснодарского края при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
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