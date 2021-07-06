Куба нацелена на незамедлительное урегулирование ситуации с туристами из РФ – посольство

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Власти Кубы нацелены на немедленное урегулирование проблемной ситуации, которая возникла с туристами из России в Варадеро, заявил советник по туризму кубинского посольства в Москве Хуан Карлос Эскалона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Кубинские власти привержены незамедлительному урегулированию ситуации с российскими туристами в Варадеро. Это техническая проблема, которая не должна повторяться", – сказал он.
Эскалона отметил, что борьба с третьей волной коронавируса на Кубе оказалась чрезвычайно напряженной из-за распространения на острове особо заразного штамма. Дипломат пояснил, что в связи с этим многие лаборатории на Кубе работают на пределе возможностей.
"На Кубе насчитывается более 30 лабораторий, из которых более половины были созданы за последние 12 месяцев. В разгар эпидемии Куба также сталкивается с погодными явлениями и их последствиями", – уточнил Эскалона.
При этом, по его словам, на Кубе продолжается массовая вакцинация населения с использованием собственных вакцин. К текущему моменту уже около двух миллионов кубинцев вакцинированы тремя дозами, что составляет 20% населения.
Как сообщалось 5 июля, свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе. Согласно последним данным, режим самоизоляции снят уже со 106 россиян. Еще 86 граждан РФ ждут повторного ПЦР-тестирования.
Как заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде, причиной массовой изоляции прибывающих на остров россиян стало усиление контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.
Российские туристы на Кубе получили результаты тестов на COVID-19
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