Свыше 150 российских туристов с COVID-19 изолировали на Кубе

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Свыше 150 российских туристов с диагностированным COVID-19 изолировали на Кубе. Об этом рассказала генеральный консул РФ в стране Нана Мгеладзе в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что речь идет о гражданах РФ с трех рейсов, прилетевших в период с 30 июня по 2 июля. Изначально в первый день заболевание было выявлено у 133 человек.

"По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это – достаточно много", – объяснила дипломат.

Позднее в своих номерах были изолированы еще порядка 130 человек. При этом до 29 июня в гостинице-обсерваторе с подтвержденным COVID-19 уже находились 14 граждан РФ.

Многие туристы заявляют, что прошли вакцинацию от COVID-19 и не болеют. Кроме того, у некоторых имеются результаты ПЦР-тестов, пройденных в день вылета.

"Кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях", – предположила Мгеладзе.

Она отметила, что российским дипломатам удалось добиться решения об оставлении граждан РФ в гостиницах. Мгеладзе попросила туристов находиться в номерах до разъяснения ситуации.

Генконсул также посоветовала россиянам не паниковать и следовать рекомендациям местного персонала и медиков.

"К планированию отдыха стоит подойти ответственно, не только на Кубу, но и на любой другой курорт – такие ситуации возможны", – заключила Мгеладзе.

Ранее сообщалось, что посол России на Кубе Андрей Гуськов провел разговор с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией о ситуации с российскими туристами, попавшими в изоляцию на местных курортах.

Дипломат заявил о необходимости разобраться в ситуации. Для этого он предложил в ближайшее время провести повторное ПЦР-тестирование туристов.