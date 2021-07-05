Посол РФ обсудил с главой Минтуризма Кубы ситуацию с российскими туристами в изоляции

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Посол России на Кубе Андрей Гуськов провел разговор с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией о ситуации с российскими туристами, попавшими в изоляцию на местных курортах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Гаване.
Ранее стало известно, что десятки граждан РФ оказались помещены в изоляцию на курортах Кубы после сдачи положительных ПЦР-тестов. Уточнялось, что данное тестирование было проведено кубинскими специалистами.
Сообщается, что Гуськов заявил о необходимости разобраться в ситуации. Для этого он предложил в ближайшее время провести повторное ПЦР-тестирование туристов. После следует оставить российских граждан в гостиницах проживания до выяснения обстоятельств, выразил мнение посол.
Как сообщили в консульстве РФ на Кубе, власти страны запланировали подготовить дополнительный отель под обсерватор для российских туристов с подозрением на коронавирус.
До этого власти Кипра изменили правила въезда иностранных туристов. Путешественники из стран "красной" категории будут получать результаты ПЦР-тестов в течение трех часов на специальной цифровой платформе.
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