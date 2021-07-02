Власти Финляндии рекомендовали гражданам временно отказаться от поездок в РФ

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Фото: depositphotos/dnaumoid
Жители Финляндии получили рекомендации временно отказаться от поездок в Россию из-за ситуации с COVID-19. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы финского Национального института здравоохранения и социального развития (THL).
"В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию", – указывается на официальном сайте института.
Отмечается, что на границе с Россией были увеличены масштабы тестирования прибывающих из РФ. В частности, приезжающих направляют на повторный тест через 72 часа после приезда.
"THL рекомендует также избегать контактов с другими людьми в ожидании получения результатов тестов", – добавили в институте.
Соответствующие рекомендации сохранятся минимум до 11 июля. После указанного срока ввиду изменения эпидемической ситуации они могут быть пересмотрены.
Ранее австрийские власти разрешили въезд туристам из России с условием карантина. При этом избежать изоляции смогут россияне, привитые от коронавируса одной из одобренных в Австрии вакцин.
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