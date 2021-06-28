Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С понедельника, 28 июня, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с еще восемью странами – Бельгией, Италией, Соединенными Штатами, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Северной Македонией.

Из Москвы в Брюссель будут летать четыре рейса в неделю, в Дублин – два. В Болгарию – в Софию, Варну и Бургас –

по четыре рейса на каждом маршруте.

В Рим и Милан из российской столицы также можно будет четыре рейса в неделю, в Венецию и Неаполь – два. На Кипр четыре раза в неделю можно будет отправиться рейсами Москва – Ларнака, и три раза в неделю – Москва – Пафос. В Соединенные Штаты – Вашингтон и Нью-Йорк из Москвы будет летать по два рейса в неделю.

С 10 июня было возобновлено авиасообщение с Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также чартерные полеты в Албанию.

Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и ряд других рейсов.