Какие страны открыли границы для россиян с 28 июня

С 28 июня Россия возобновила авиасообщение еще с восемью новыми странами. Кроме уже открывшейся Турции, россияне могут полететь в том числе в Иорданию, Болгарию и на Кипр. Рассказываем, где ждут российских туристов.



США, Бельгия, Ирландия и Италия

Регулярное авиасообщение с США официально возобновлено с частотой два рейса в неделю. Самолеты летают из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк. Посетить Штаты могут все российские граждане, включая туристов, но только при наличии действующей визы.

Следует учитывать, что новые визы российским путешественникам до сих пор не выдают. Для въезда в страну нужен ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до посадки на рейс. В качестве альтернативы переболевшие россияне могут представить заверенное медицинское заключение о выздоровлении от коронавируса не старше 90 дней.

В Бельгию с 28 июня полеты выполняются четыре раза в неделю по маршруту Москва – Брюссель, однако на данный момент эта страна не принимает туристов из России. Посетить ее могут отдельные категории граждан, которые не только должны иметь "шенген", пройти тестирование, но и отбыть 10 дней в самоизоляции по прибытии. Схожая ситуация и с Ирландией, правда, там в изоляции нужно провести две недели. Полеты из Москвы в Дублин совершаются с частотой два рейса в неделю.

Официально возобновлено авиасообщение с Италией. В Рим и Милан запустили по четыре рейса в неделю, а в Венецию и Неаполь – по два. Но российским туристам не стоит радоваться, так как итальянская сторона пока не принимает путешественников из РФ. Отдельные категории могут попасть в республику только с ПЦР-тестом и 10-дневной самоизоляцией.

Кипр, Болгария, Иордания и Македония

Регулярное авиасообщение восстановлено и с Кипром. Из Москвы можно улететь в Ларнаку (4 рейса в неделю) и в Пафос (3 рейса в неделю). Чтобы попасть на остров, туристам из России нужно оформить по интернету про-визу. Кроме того, непривитые путешественники должны сдать ПЦР-тест: один перед отлетом и один по прибытии. Россиянам, сделавшим прививку "Спутник V", понадобится только сертификат о вакцинации на английском языке.

Помимо этого, туристы могут полететь в Болгарию: авиасообщение возобновлено с Софией, Варной и Бургасом. Вылеты разрешены из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону, причем из столицы курсируют сразу четыре рейса в неделю. Для въезда нужна болгарская или шенгенская виза, которая оформляется через туроператора либо лично в визовом центре или консульстве. Кроме того, путешественникам нужно пройти ПЦР-тестирование или предоставить справку после теста на антигены. При этом сертификат о вакцинации освобождает от остальных проверок.

С Иорданией с 28 июня также восстановлено регулярное сообщение. Рейсы выполняются с частотой 2 раза в неделю из Москвы в Амман и в Акабу. Страна открыта для российских путешественников, но для посещения необходимо получить визу. Организованные туристы могут оформить ее в аэропорту по прилете.

На границе придется показать результаты ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета, и медстраховку, включающую лечение от COVID-19. Непривитые гости по прибытии отправятся второй раз сдавать ПЦР-тест. Вакцинированные "Спутником V" освобождаются от этой процедуры, но должны предъявить соответствующий сертификат на английском языке, а также ПЦР-тест, сданный за 72 часа до вылета.

Северная Македония, которая также ждет россиян с 28 июня, подготовила самые привлекательные для туристов условия. По прилете не нужны ни справки, ни ПЦР-тесты, ни визы.

Турция и все остальные

Турцию открыли для российских туристов с 22 июня. Туда можно попасть с соблюдением одного из требований:

пассажир вакцинирован (сделаны обе дозы прививки, в том числе "Спутник V"). При себе нужно иметь сертификат на английском языке о пройденной вакцинации не позднее чем за 14 дней до въезда в страну;

наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Турцию. На справке обязательно должен быть QR-код. Справка не нужна только детям до 6 лет;

официальная справка от органов здравоохранения РФ о том, что пассажир переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев перед поездкой;

справка с результатами экспресс-теста на антигены к COVID-19. Тест должен быть проведен не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.



С 10 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Ливаном, Венгрией, Маврикием, Люксембургом, Хорватией и Марокко, а также чартерное – с Албанией. Также с начала месяца для туристов стали доступны Великобритания, Шри-Ланка и Грузия (через Армению или Турцию). А с 21 июня власти Эстонии открыли въезд в свою страну вакцинированным гражданам, в том числе россиянам.

Кроме того, с 28 июня увеличено число рейсов в ранее открытые страны. В частности, в Грецию можно теперь полететь не только в Афины, но и в Салоники, а также на острова Крит, Родос, Корфу, Араксос и Закинтос. В Хорватии, помимо Загреба, для россиян стали доступны Сплит, Пула и Дубровник. Также самолеты начали чаще летать в Катар, Финляндию, Швейцарию, Австрию, Азербайджан и Армению.