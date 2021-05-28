Шри-Ланка отменит временный запрет на прибытие туристов с 1 июня

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Временный запрет на прибытие иностранных туристов в Шри-Ланку готовятся отменить с 1 июня. Об этом сообщает АТОР.

Как сообщили чиновники управления гражданской авиации Шри-Ланки, прибывать в международные аэропорты острова путешественники смогут при соблюдении ряда ограничений.

Так, на каждый рейс будет допущено только 75 пассажиров, включая жителей страны и туристов. На данный момент аэропорты доступны только для вылетающих.

Вне зависимости от прививочного статуса прибывших из-за рубежа направят на двухнедельный карантин. Также для всех обязательны ПЦР-тесты.

Кроме того, в Шри-Ланку не допустят путешественников, которые в течение последних 14 дней посещали Индию. До 7 июня будут невозможны перемещения между регионами внутри страны.

Россия еще не возобновила регулярное авиасообщение со Шри-Ланкой. Сейчас ведутся переговоры об осуществлении двух рейсов в неделю.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на Пхукете смягчат или отменят некоторые коронавирусные ограничения. С первого дня лета многие из ранее закрытых заведений вернутся к работе.