На Пхукете смягчат коронавирусные ограничения

16:52
Фото: depositphotos/GrinPhoto
С 1 июня на Пхукете смягчат или отменят некоторые коронавирусные ограничения. Об этом сообщает газета "Новости Пхукета".
С первого дня лета многие из ранее закрытых заведений вернутся к работе. Речь идет о салонах красоты, спа, массажа, тату и пирсинга. Также заработают центры рыбалки, дайвинга и сноркелинга, ярмарки на пешеходных улицах, рынки и так далее.
Кроме того, станут доступны общественные пространства без большого скопления людей или присутствия зрителей.
По информации PR-службы Пхукета, открытие баров и пабов не планируется. Запрет на алкоголь в заведениях общепита остается в силе.
Желающим попасть на остров по-прежнему нужна справка о полной вакцинации или документ об отрицательном анализе на COVID-19. Однако если сейчас отрицательный тест должен быть действителен в течение 72 часов, то с 1 июня срок будет увеличен до 7 дней.
Ранее стало известно, что власти Таиланда планируют с января 2022 года ввести сбор в размере 9,6 доллара с иностранных туристов. По предварительным данным, денежные средства направят на создание туристического фонда для использования в чрезвычайных ситуациях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: