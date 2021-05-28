На Пхукете смягчат коронавирусные ограничения

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С 1 июня на Пхукете смягчат или отменят некоторые коронавирусные ограничения. Об этом сообщает газета "Новости Пхукета".

С первого дня лета многие из ранее закрытых заведений вернутся к работе. Речь идет о салонах красоты, спа, массажа, тату и пирсинга. Также заработают центры рыбалки, дайвинга и сноркелинга, ярмарки на пешеходных улицах, рынки и так далее.

Кроме того, станут доступны общественные пространства без большого скопления людей или присутствия зрителей.

По информации PR-службы Пхукета, открытие баров и пабов не планируется. Запрет на алкоголь в заведениях общепита остается в силе.

Желающим попасть на остров по-прежнему нужна справка о полной вакцинации или документ об отрицательном анализе на COVID-19. Однако если сейчас отрицательный тест должен быть действителен в течение 72 часов, то с 1 июня срок будет увеличен до 7 дней.

Ранее стало известно, что власти Таиланда планируют с января 2022 года ввести сбор в размере 9,6 доллара с иностранных туристов. По предварительным данным, денежные средства направят на создание туристического фонда для использования в чрезвычайных ситуациях.