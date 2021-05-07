Таиланд намерен с января ввести сбор с иностранных туристов

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Власти Таиланда планируют с января 2022 года ввести сбор в размере 9,6 доллара с иностранных туристов. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По предварительным данным, денежные средства направят на создание туристического фонда для использования в чрезвычайных ситуациях. По словам министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана, если страну в следующем году посетят 20,8 миллиона человек, то они внесут в фонд 198,7 миллиона долларов.

Кроме того, в планах правительства привлечь в страну в этом году лишь 3–4 миллиона туристов.

Ранее власти Таиланда увеличили срок обязательного карантина для въезжающих в страну из-за границы до 14 дней.