В Греции надеются на решение о запуске полетов для туристов из РФ в ближайшие дни

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Власти Греции надеются, что решение о полноформатном возобновлении полетов для российских туристов в Грецию будет принято в ближайшие дни, заявила греческий посол в России Екатерини Нассика. Об этом сообщает ТАСС.
"Я со дня на день жду положительного решения этого вопроса, потому что мы продвинулись в обсуждении уже достаточно далеко", – сказала она.
По словам Нассики, сложность в разрешении данной ситуации заключается в том, что Россия тоже должна открыть небо для Греции, чтобы стороны могли организовать рейсы в обе стороны.
Ранее Греция отменила действовавшие в стране ограничения на число туристов из России. Это означает, что теперь гостям страны не требуется проходить карантин при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.
Также власти Греции допускают возможность запуска новых авиарейсов с Россией для облегчения взаимного передвижения граждан.
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