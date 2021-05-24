В Греции предложили запустить новые авиарейсы с Россией

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Власти Греции допускают возможность запуска новых авиарейсов с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное министерство иностранных дел.
"Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами", – заявил глава ведомства Никос Дендиас после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава греческого внешнеполитического ведомства также подтвердил, что в стране в полной мере признают сертификаты о вакцинации "Спутником V".
Ранее в мае Греция отменила действовавшие в стране ограничения на число туристов из России. Это означает, что теперь гостям страны не требуется проходить карантин при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.
Власти Греции также рассматривали возможность принимать не только туристов из РФ, но и всех, кто привился российским препаратом "Спутник V" или китайской вакциной.
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