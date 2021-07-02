Власти Кипра изменили правила въезда для туристов

15:02
Фото: AP Photo/Petros Karadjias
Власти Кипра изменили правила въезда иностранных туристов, передает АТОР.
Теперь путешественники из стран "красной" категории будут получать результаты ПЦР-тестов, делающихся по прибытии, в течение трех часов на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com. Ранее эти данные приходили туристам на телефон.
Россия относится к "красной" зоне. Непривитым россиянам для прибытия на остров необходимо сдать два ПЦР-теста. Первый – не ранее чем за 72 часа до отправления, второй – по прилете. При этом дети до 12 лет анализы могут не сдавать.
Если же турист полностью вакцинировался "Спутником V", ПЦР-тесты также сдавать не нужно.
Ранее посол Италии в Москве сообщил, что время открытия итальянских границ для россиян зависит от того, насколько быстро граждане России привьются от коронавируса. Он выразил сожаление о том, что россияне не прививаются, как этого требует ВОЗ. Также он подчеркнул, что Россия первой в мире изобрела вакцину.
Туристы рассказали об условиях отдыха на российских курортах по высокой цене
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