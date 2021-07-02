Посол Италии: чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы

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Время открытия итальянских границ для россиян зависит от того, насколько быстро граждане России привьются от коронавируса. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Террачано, передает "Интерфакс".

"Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются", – ответил посол на вопрос о том, когда откроются границы Италии.

Террачано выразил сожаление о том, что россияне не прививаются, как этого требует ВОЗ. Также он подчеркнул, что Россия первой в мире изобрела вакцину.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе 1 июля запустили единые коронавирусные сертификаты.

Этот документ позволит перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе. Сертификат также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.

Выдавать сертификаты будут бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев.

