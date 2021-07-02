Посол Италии: чем скорее россияне привьются, тем быстрее откроются итальянские границы

Фото: depositphotos/pandionhiatus3
Время открытия итальянских границ для россиян зависит от того, насколько быстро граждане России привьются от коронавируса. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Террачано, передает "Интерфакс".
"Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются", – ответил посол на вопрос о том, когда откроются границы Италии.
Террачано выразил сожаление о том, что россияне не прививаются, как этого требует ВОЗ. Также он подчеркнул, что Россия первой в мире изобрела вакцину.
Ранее сообщалось, что в Европейском союзе 1 июля запустили единые коронавирусные сертификаты.
Этот документ позволит перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе. Сертификат также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.
Выдавать сертификаты будут бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев.
Италия отменила почти все введенные из-за COVID-19 ограничения
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: