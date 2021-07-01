В Евросоюзе запустили единые коронавирусные сертификаты

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В Европейском союзе 1 июля запустили единые коронавирусные сертификаты, сообщает "Вечерняя Москва".

Этот документ позволит перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе. Сертификат также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.

Выдавать сертификаты будут бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев.

Сертификаты о вакцинации будут предоставляться только людям, которые привились препаратами, централизованно одобренными в ЕС. Со временем Евросоюз может признавать подобные документы третьих стран.

Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии.

С 18 июня страны Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая.

При этом подчеркивается, что для КНР границы откроются только тогда, когда она откроет границы для ЕС. Россия в обновленный список не вошла.

20 мая ЕС объявил о решении изменить критерии для открытия границ с третьими странами. Чтобы попасть в список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Ранее этот показатель равнялся 25. Будет учитываться и ход вакцинации в государстве.

Также Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения.