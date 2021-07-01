В Евросоюзе запустили единые коронавирусные сертификаты

Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture-alliance/ТАСС
В Европейском союзе 1 июля запустили единые коронавирусные сертификаты, сообщает "Вечерняя Москва".
Этот документ позволит перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе. Сертификат также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.
Выдавать сертификаты будут бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев.
Сертификаты о вакцинации будут предоставляться только людям, которые привились препаратами, централизованно одобренными в ЕС. Со временем Евросоюз может признавать подобные документы третьих стран.
Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии.
С 18 июня страны Евросоюза должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая.
При этом подчеркивается, что для КНР границы откроются только тогда, когда она откроет границы для ЕС. Россия в обновленный список не вошла.
20 мая ЕС объявил о решении изменить критерии для открытия границ с третьими странами. Чтобы попасть в список, количество новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек за последние две недели не должно превышать 75. Ранее этот показатель равнялся 25. Будет учитываться и ход вакцинации в государстве.
Также Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения.
Испания открыла границы для вакцинированных от коронавируса туристов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: