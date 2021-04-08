Израиль вводит новые правила въезда для иностранцев

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Новые правила приема иностранных граждан вступили в силу в Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.

Въезд в страну разрешен гражданам или постоянным жителям, находящимся за рубежом и имеющим родственников первой степени в Израиле. Данной категории людей можно въезжать со своими супругами и детьми независимо от их гражданства.

Все иностранцы на въезде должны иметь при себе документы о вакцинации или выздоровлении от коронавируса. Также в наличии должны быть отрицательный тест на вирус и медицинская страховка.

Кроме того, въезжать можно только после заблаговременного получения разрешения от Управления народонаселения и миграции или министерства иностранных дел Израиля. По прибытии иностранцы должны соблюдать самоизоляцию.

По данным на 7 апреля, в Израиле вакцинированы от коронавируса более 53 процентов граждан страны. Многие населенные пункты в стране считаются "зелеными".

"Израиль по-прежнему удерживает позицию лидера по темпам вакцинации, что позволит в скором времени открыть границы для приема туристов. Надеемся, что сможем их увидеть уже летом этого года", – сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Уточняется, что в стране наблюдаются высокие темпы снижения распространения инфекции. 18 апреля наступит крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе.

С 16 марта Израиль возобновил авиасообщение по всем направлениям с ограничением до 3 000 человек в день. В МИД страны отметили, что Минздрав Израиля оставляет за собой право отменить любой авиарейс, ставящий под угрозу здоровье населения.

