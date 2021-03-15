Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами с 16 марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
С 16 марта Израиль возобновит авиасообщение по всем направлениям с ограничением до 3 000 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.
"Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиаперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3 000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту", – говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что Минздрав Израиля оставляет за собой право отменить любой авиарейс, ставящий под угрозу здоровье населения.
Ранее правительство Латвии приняло решение возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию. Как говорится в пресс-релизе правительства, с 17 марта в том числе будут разрешены чартерные рейсы.
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