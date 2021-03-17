Израиль может возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель

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Через несколько недель Израиль может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

"Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее", - заявил министр.

С 16 марта Израиль возобновил авиасообщение по всем направлениям с ограничением до 3 000 человек в день. В МИД страны отметили, что Минздрав Израиля оставляет за собой право отменить любой авиарейс, ставящий под угрозу здоровье населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность возобновления авиасообщения с Европой. Представитель Кремля подчеркнул, что в Европе наблюдается очень нестабильная ситуация с коронавирусом. Он также подчеркнул, что штаб следит за динамикой заболеваемости.