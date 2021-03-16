Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на месяц. Как сообщили в Оперштабе, данное решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.
"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 апреля 2021 года", – уточняется в сообщении.
Авиасообщение между Россией и Великобританией изначально было приостановлено 22 декабря 2020 года. Такая мера стала реакцией на распространение особого "британского" штамма коронавируса, который был признан более заразным. Позже ограничение несколько раз продлевали, последний раз – до 16 марта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Оперативный штаб при российском правительстве рассмотрит возможное возобновление авиасообщения со странами Европы. Представитель Кремля при этом назвал зарубежную ситуацию нестабильной.
Великобритания планирует возобновить авиасообщение для туристов в мае
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