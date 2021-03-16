Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией еще на месяц. Как сообщили в Оперштабе, данное решение принято из-за эпидемиологической ситуации в стране.

"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 апреля 2021 года", – уточняется в сообщении.

Авиасообщение между Россией и Великобританией изначально было приостановлено 22 декабря 2020 года. Такая мера стала реакцией на распространение особого "британского" штамма коронавируса, который был признан более заразным. Позже ограничение несколько раз продлевали, последний раз – до 16 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Оперативный штаб при российском правительстве рассмотрит возможное возобновление авиасообщения со странами Европы. Представитель Кремля при этом назвал зарубежную ситуацию нестабильной.

