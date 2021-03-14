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Туризм

14 марта, 22:31

Болгария открывает туристический сезон 1 мая

туризм

Фото: alexF-64 depositphotos

Вице-премьер и министр туризма Марияна Николова сообщила, что 1 мая в Болгарии начнется туристический сезон. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"С органами здравоохранения разработаны и согласованы требования ко въезду туристов в стран", – говорится в публикации.

Для иностранных туристов власти готовы создать "зеленый коридор". Пересечь границу и посетить курорты смогут те, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян. Для въезда надо будет иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт.

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