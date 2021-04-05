В АТОР объяснили, когда российские туристы смогут попасть в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские туристы смогут посещать страны Европы и Юго-Восточной Азии не раньше осени, сообщает газета "Известия".

"В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации. Я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию – осень, пессимистичный – начало 2022 года", – рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что открытие европейских стран связано в том числе с вакцинацией. При этом Израиль, где вакцину получили практически все жители, пока закрыт для туристов.

Ломидзе добавила, что страны Юго-Восточной Азии, открытия которых ждут россияне, для полноценного отдыха будут доступны только осенью или зимой.

"Таиланд, Вьетнам, Индонезия сейчас активно работают над разными инструментами, чтобы начать принимать иностранных туристов. Так, к лету они могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, разрешить путешествовать между провинциями", – отметила директор АТОР.

Она обратила внимание, что летом в данных странах не сезон для отдыха, также по данным направлениям нет прямого авиасообщения.

Ранее в Сочи началась подготовка пляжных территорий к летнему курортному сезону. Объекты оборудуют и откроют к 1 мая. За этот период российский курорт планирует принять более четырех миллионов гостей.

