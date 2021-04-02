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Регионы

11:39

Пляжи Сочи будут открыты к 1 мая

регионы туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи началась подготовка пляжных территорий к летнему курортному сезону. Объекты оборудуют и откроют к 1 мая, сообщает РИА Новости.

За этот период российский курорт планирует принять более четырех миллионов гостей. В Сочи проведут благоустройство порядка 200 пляжных территорий.

На курорте сейчас идет работа по реализации дорожной карты готовности пляжей к купальному сезону. Уже стартовал ремонт набережных, подключение коммуникаций и установка объектов сервиса, организация спортивных и детских зон, а также обеспечение доступности для маломобильных групп населения.

Внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города. Для арендаторов объектов разработали рекомендации по дизайну. Отмечается, что ежегодно на курорте растут уровень сервиса и качество предоставляемых услуг с учетом международных стандартов.

В прошлом году сертификаты международной экологической программы Blue Flag Global получил 21 сочинский пляж. В этом году подано 33 заявки на сертификацию пляжей.

В марте СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.

Ростуризм должен сообщить, целесообразно ли включение мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма. При этом уточняется, что работа над стандартами уже идет.

Эксперты отмечают, что сегодня российские отели по-разному трактуют формат "все включено". И если в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, то в другом поесть можно 24 часа в сутки, в третьем варианте трактовки стандарта в питание включены алкогольные напитки, в четвертом – нет. Именно поэтому необходимо скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив категории "все включено" и "ультра все включено", считают авторы инициативы.

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