В России выявили 9 169 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 9 169 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19. В 1 216 (13,3%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.
На Москву пришелся 2 151 случай, на Санкт-Петербург – 710, на Московскую область – 560, на Нижегородскую область – 290, на Ростовскую область – 241, на Воронежскую область – 201, на Самарскую область – 199, на Иркутскую область – 172, на Саратовскую область – 154, на Свердловскую область – 135, на Челябинскую область – 130, на Красноярский край – 124, на Пермский край – 117, на Краснодарский край – 110, на Волгоградскую область – 108.
Всего в России зарегистрировано 4 554 264 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Магаданской области, Республике Тыва – 0,01%, в Республике Ингушетия – 0,05%.
За последние сутки подтверждено 383 смерти, за весь период в России умерли 99 233 человека. За минувшие 24 часа выписали 10 247 человек, за весь период по стране – 4 176 419.
Ранее ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.
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