ЦБ РФ снимет ограничения на перевод средств за рубеж 8 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк снимет ограничения на перевод иностранной валюты за рубеж для россиян и граждан дружественных стран 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Данное решение было принято из-за установления стабильной ситуации на валютном рынке, пояснили в ЦБ РФ.

Тем не менее с 8 декабря по 7 июня 2026 года включительно продолжат действовать текущие ограничения, согласно которым физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут переводить за границу сумму, равную их зарплате.

В ЦБ добавили, что в указанный период запрет на переводы сохранится для не работающих в стране физлиц и юрлиц из недружественных стран. Исключение составят иностранные компании, контролируемые российскими юридическими или физическими лицами.

Данные ограничения также не затронут операции по переводу, осуществляемые зарубежными инвесторами, которые вкладывают средства в российский финансовый рынок со счетов типа "Ин", на счета за границей.

В свою очередь, банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях, при условии, что счета плательщика и получателя находятся в зарубежных банках.

До 9 марта 2026 года также продолжает действовать запрет на снятие наличных долларов и евро. Свое решение регулятор обосновал действующими санкциями, препятствующими отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.