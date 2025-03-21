В ЦБ назвали преждевременными обсуждения о снятии санкций США с России

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Рассуждать о снятии США санкций с России преждевременно. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, говоря о разморозке российских активов в результате возможного снятия санкции.

"Каких-то конкретных действий или обсуждений я не знаю на эту тему", – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По ее словам, регулятор в своих прогнозах исходит из сохранения санкционного давления против России на прежнем уровне. В прогнозах также не учитывался возможный возврат в Россию зарубежных брендов. Как считает Набиуллина, это пока только гипотетическая возможность. Прогноз, в том числе прогнозную траекторию ключевой ставки, уточнят при наличии веских оснований.

Глава ЦБ также подчеркнула, что улучшение условий внешней торговли на фоне возвращения иностранных брендов может стать дезинфляционным фактором при условии расширения импорта и экспорта.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп не стал продлевать лицензию, благодаря которой зарубежные компании могли рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, если лицензия не будет продлена, то цена нефти может вырасти на 5 долларов за баррель.