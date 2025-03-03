Reuters: Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России

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Администрация США изучает возможность отмены антироссийских санкций. Белый дом попросил Госдепартамент и Минфин разработать варианты ослабления рестрикций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, санкции могут ослабить не сразу. Вместе с тем пока не понятно, что США могут потребовать взамен, подчеркнули собеседники агентства.

Как они уточнили, Вашингтон рассматривает возможность частичного снятия ограничений в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Москвой и поиску путей урегулирования ситуации на Украине.

"Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов", – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп 27 февраля продлил на год ряд санкций против России. Речь идет об ограничениях, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. Трамп пришел к выводу, что эти ограничительные меры должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года.

При этом ранее глава Белого дома допускал возможность снятия санкций. Однако это, по его словам, может произойти лишь "в будущем" – на текущем этапе переговоров это не обсуждается.

Тема не затрагивалась в том числе на переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии. Глава американского Госдепа Марко Рубио говорил, что диалог сторон не достиг стадии, в рамках которой можно было бы обсуждать возможность снятия санкций.

