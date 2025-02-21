Рубио заявил, что США не обсуждали с РФ вопрос снятия санкций

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В рамках встречи США и России в Эр-Рияде вопрос снятия санкций не обсуждался, поскольку дискуссии пока не достигли такой стадии. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в соцсети X.

"Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл. Вопрос еще даже не стоит на повестке", – отметил он.

По словам госсекретаря, встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине. Как подчеркнул Рубио, США продолжают проводить консультации с союзниками из Европы и Киевом.

"Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе", – добавил он.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что регулятор не ведет переговоры с США по поводу возможного снятия части западных санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавлял, что меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. В это же время Москве импонирует подход Вашингтона к необходимости наладить мир на Украине.

