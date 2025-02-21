21 февраля, 07:34Политика
Рубио заявил, что США не обсуждали с РФ вопрос снятия санкций
Фото: depositphotos/denisismagilov
В рамках встречи США и России в Эр-Рияде вопрос снятия санкций не обсуждался, поскольку дискуссии пока не достигли такой стадии. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в соцсети X.
"Даже если бы мы сняли все наши санкции, что, к слову, не обсуждалось, европейцам пришлось бы поступить так же, чтобы это имело смысл. Вопрос еще даже не стоит на повестке", – отметил он.
По словам госсекретаря, встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине. Как подчеркнул Рубио, США продолжают проводить консультации с союзниками из Европы и Киевом.
"Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе", – добавил он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что регулятор не ведет переговоры с США по поводу возможного снятия части западных санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавлял, что меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. В это же время Москве импонирует подход Вашингтона к необходимости наладить мир на Украине.
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России
Читайте также
- Трамп обвинил Украину в грубом обращении с министром финансов США
- Песков заявил, что Киев привык к бесконтрольному иждивенчеству