ЦБ РФ не ведет переговоры с США по снятию западных санкций

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Центробанк России не ведет переговоры с США по поводу возможного снятия части западных санкций. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях форума "Кибербезопасность в финансах".

По итогам прошлого года было разблокировано 570 миллиардов рублей "замороженных" средств 1,5 миллиона розничных инвесторов, уточнила она. Регулятор и российское правительство продолжают обсуждать возможные механизмы "разморозок", однако о "больших схемах" речи пока нет, отметила Набиуллина.

В октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты испортили отношения с Россией, вводят против нее санкции, которые негативно отражаются на американской валюте.

По его словам, мир задумался о важности использования доллара, поскольку Вашингтон может по своим политическим мотивам ограничить его хождение в качестве универсальной международной расчетной единицы.

При этом, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такая страна, как РФ, не может быть полностью заблокирована западными санкциями.