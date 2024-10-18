Путин призвал США задуматься, что санкции против РФ негативно отражаются на долларе

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США испортили отношения с РФ, вводят против нее санкции, однако те отражаются негативно уже на американской валюте, заявил Владимир Путин.

"Штатам нужно задуматься", – сказал президент во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

Весь мир, по словам Путина, задумался о важности использования доллара, так как Вашингтон может по своим политическим мотивам ограничить его хождение в качестве универсальной международной расчетной единицы.

"Объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах", – заключил лидер страны.

Ранее российский ЦБ повысил официальный курс доллара до 97 рублей, а до этого американская валюта выросла в цене выше 95 рублей, что случилось впервые с октября 2023 года.

При этом в Минфине РФ призвали россиян не хранить наличную иностранную валюту, так как Швейцария и США уже ограничили прием своих старых банкнот. Это же может произойти и в иных странах, включая Европу.

