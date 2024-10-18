Замглавы Минфина Моисеев посоветовал россиянам избавиться от наличной валюты

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме посоветовал не хранить больше наличную иностранную валюту. Его слова передает РБК.

Моисеев объяснил, что Швейцария и США уже ограничили прием своих старых банкнот. Так же, по его словам, могут поступить и в европейских странах. Однако, несмотря на эти ограничения, люди продолжают хранить сбережения дома в "стеклянных банках", а не в финансовых учреждениях.

"Кеш не вариант, покупайте золото, оно у нас есть", – заявил он.

При этом сами россияне продавали наличные евро на 42% чаще, чем покупали, в период с января по сентябрь 2024 года. Наличные доллары в первые три квартала года граждане страны продавали на 26% чаще, чем покупали. Вместе с тем с использованием банковских приложений продажа американской валюты происходила на 18% чаще покупки, а европейской – на 8%.

Количество операций с долларом в рассматриваемые сроки оказалось в 2,4 раза выше показателей евро. На этом фоне средний чек одной валютообменной операции с американской валютой в течение периода с января по сентябрь составил 665 долларов, а с европейской – 552 евро. Данные суммы немного превысили 64 тысячи и 58 тысяч рублей соответственно по текущему курсу.

