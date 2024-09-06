ЦБ продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2025 года

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Центробанк РФ продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России объяснил, что продление на полгода ограничений связано с действующими против РФ санкциями, которые запрещают российским учреждениям приобретать иностранные наличные валюты. Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты на сумму в размере не более 10 тысяч долларов или евро при условии, что ранее этой опцией человек не пользовался.

Остальные же могут снять деньги в рублях. Выдаваемая банком сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ и для средств, которые находятся на счетах до 9 сентября 2022 года. Валюта, размещенная после 9 сентября 2022 года, будет выплачиваться по курсу банка на дату выдачи.

При этом валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки будут тоже выплачиваться в рублях, но выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ. Юрлицам-нерезидентам, в свою очередь, выдавать наличные в долларах, евро, фунтах, иенах до 9 марта 2025 года не будут. По другим валютам ограничений для этой категории лиц нет.

Между тем юрлица, являющиеся резидентами, до 9 марта 2025 года могут получить наличные в долларах, евро, фунтах и иенах лишь на командировочные траты исходя из установленных в рамках закона нормативов. На другие валюты ограничения для них не распространяются при условии соответствия операции требованиям закона РФ.

Кроме того, банки в период действия ограничения не смогут взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

По последним данным ФНС, число российских резидентов с зарубежными счетами к концу прошлого года составляло свыше 539 тысяч человек. По сравнению с 2022 годом их количество выросло в 2,6 раза и составило 1,825 миллиона.

Таким образом, на одного налогового резидента РФ, имеющего зарубежные счета, приходится в среднем по 3,4 финансового счета за границей. ФНС связала прирост с тем, что в 2022 году россияне искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом.

