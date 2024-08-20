Банк Киргизии "Керемет" объявил о приостановке переводов через банки РФ

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Киргизский банк "Керемет" объявил о приостановке денежных переводов через банки России. Соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации.

Как говорится в объявлении, приостановлены переводы через мобильные приложения банков ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС Банк", АО "Т-банк", а также оператора национальной платежной системы РФ АО НСПК в обоих направлениях. Отмечается, что данные меры приняты на неопределенный срок.

При этом доступны переводы через международные системы "Золотая корона", "Юнистрим", Western Union и другие.

Киргизский MBank ранее приостановил денежные переводы через российские банки. Входящие переводы будут осуществляться через банки, которые не были включены в санкционный список, по рублевым реквизитам.

В апреле Киргизия также прекратила обслуживание карты "Мир" под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны. Возможность безналичной оплаты в терминалах, снятия наличных в банкоматах страны, перевода и интернет-платежей была ограничена.