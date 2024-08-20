Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 19:15

Экономика

Банк Киргизии "Керемет" объявил о приостановке переводов через банки РФ

Фото: 123RF/milkos

Киргизский банк "Керемет" объявил о приостановке денежных переводов через банки России. Соответствующее объявление опубликовано на сайте финансовой организации.

Как говорится в объявлении, приостановлены переводы через мобильные приложения банков ПАО "Сбербанк", ПАО "МТС Банк", АО "Т-банк", а также оператора национальной платежной системы РФ АО НСПК в обоих направлениях. Отмечается, что данные меры приняты на неопределенный срок.

При этом доступны переводы через международные системы "Золотая корона", "Юнистрим", Western Union и другие.

Киргизский MBank ранее приостановил денежные переводы через российские банки. Входящие переводы будут осуществляться через банки, которые не были включены в санкционный список, по рублевым реквизитам.

В апреле Киргизия также прекратила обслуживание карты "Мир" под давлением латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны. Возможность безналичной оплаты в терминалах, снятия наличных в банкоматах страны, перевода и интернет-платежей была ограничена.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика