Глава ЦБ назвала платежи и блокировку активов главными проблемами от санкций

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Заморозка активов частных инвесторов из России стала "очень болезненной темой" в списке рестрикций, введенных после начала СВО против российской финансовой системы. Еще одной проблемой являются санкции, которые нацелены на остановку международных платежей. Об этом пишет РБК со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Она подчеркнула, что ЦБ оценивал риски усиления санкций с 2014 года, был к ним во многом готов.

"Отключение от SWIFT – угроза была уже с 2014 года, поэтому выстраивали национальную платежную инфраструктуру. Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота", – привела пример Набиуллина.

Заморозку резервов она назвала "очень негативным сигналом для всех центральных банков". По ее мнению, подобное является нарушением базовых принципов защищенности резервов. В данном случае помогли валютные ограничения и плавающий курс, отметила глава Банка России.

Набиуллина признала, что проблемой стали и до сих пор являются международные платежи, ЦБ пытается ее решить. При этом не исключается усиление санкционного давления, остаются до конца не решенные проблемы в финансовом секторе, в том числе трансграничные платежи.

Также председатель Центробанка прокомментировала обмен активами между российскими частными инвесторами и нерезидентами. Она отметила, что правовые условия для него созданы, активность процесса зависит от интересов иностранцев.

По ее информации, для российских частных инвесторов сохраняются риски вложений в иностранные ценные бумаги. ЦБ обязал брокеров сообщать клиентам о них. Как передает регулятор, граждане РФ сократили подобные инвестиции – почти с 7 миллиардов долларов в феврале 2022 года примерно до 3 миллиардов долларов на ноябрь 2023 года.

Ранее Набиуллина допустила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%. Она напомнила, что в октябре этого года показатель был на уровне 91%, в марте – 98%, а в октябре 2022 года он превысил 100%, составив 107%.

Также она заявила, что денежно-кредитная политика в России была мягкой, и повышать ключевую ставку нужно было еще весной 2023 года. По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года.

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