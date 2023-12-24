Набиуллина заявила, что повышать ключевую ставку нужно было весной 2023 года

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Денежно-кредитная политика в России была мягкой, повышать ключевую ставку нужно было еще весной 2023 года. Таким мнением глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась в интервью РБК.

По ее словам, инфляционное давление начало расти во второй половине года.

"И сейчас действительно темп роста цен достаточно высокий, сильно выше нашей цели по инфляции", – поделилась глава регулятора.

Теперь, чтобы смягчить политику, Центробанк будет вынужден убедиться, что инфляция снижается устойчиво, добавила Набиуллина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что Банк России начнет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года. По его мнению, действующая сейчас ставка сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское.

В настоящее время ключевая ставка составляет 16% годовых. Это стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее заседание по решению о ключевой ставке ЦБ проведет 16 февраля 2024 года.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%